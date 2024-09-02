Шкількі автобуси постачатиме ТОВ «Хмельниччина-авто»

Централізована бухгалтерія №1 при департаменті освіти й науки Львівської держадміністрації 30 серпня підписала з ТОВ «Хмельниччина-авто» договір на постачання 13 шкільних автобусів. Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість автобусів становить 43,8 млн грн. Закупити автобуси планують до 30 листопада 2024 року.

У технічних характеристиках йдеться, що в кожному з дизельних автобусів має бути мінімум 26 місць для сидіння. Також транспорт має передбачати два місця для екіпажу. Автобуси повинні бути виготовлені 2024 року, мати жовтий колір та написи «шкільний автобус». Зазначимо, що в автобусах, які мають закупити, немає кондиціонерів та місць для людей з інвалідністю. Гарантійний термін транспорту має становити два роки або не менш як 100 тис. км пробігу.

Переможцем торгів стало ТОВ «Хмельниччина-авто», яке змагалося в аукціоні з АТ «Черкаський автобус» та ТОВ «Укртех ресурс». Компанія «Хмельниччина-авто» подала документи, в яких зазначила, що зможе продати автобуси ЗАЗ на 28 сидячих місць для школярів та на три місця для екіпажу.

ТОВ «Хмельниччина-авто» зареєстроване 1994 року. Згідно з YouControl, його керівником є Дмитро Сиволожський, а власником екснардеп Таріел Васадзе. Він був депутатом «Партії регіонів» й голосував за диктаторські закони 16 серпня, але 21 лютого 2014 року заявив про вихід з партії. У 2014 році Таріел Васадзе був у списках кандидатів у депутати від партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна».

Нагадаємо, що 2023 року Львівська ОВА придбала 79 шкільних автобусів за понад 234 млн грн. Транспорт постачало АТ «Черкаський автобус». У ЛОВА пояснювали, що таким чином поповнюють автопарк шкільних автобусів, частину з яких передали для ЗСУ.