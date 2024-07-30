За умовами тендеру це мають бути автобуси Ataman

Для Тернополя закупили 8 нових автобусів з кондиціонерами та низькою підлогою для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Транспорт мають привезти в місто до 20 жовтня 2024 року. За умовами тендеру це мають бути автобуси Ataman.

Тендер на придбання автобусів для перевезення людей з інвалідністю оголосили 26 червня. За даними Prozorro за умовами тендеру підприємство-переможець мало поставити в Тернопіль 8 низькопідлогових автобусів для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Початкова вартість тендеру скала 32,8 млн грн.

На торги подали документи дві фірми – приватне підприємство «Форсаж» з ціновою пропозицією в 32, 68 млн грн та ТОВ «Люмікар» з пропозицією в 32, 78 млн грн. За результатами тендеру перемогло приватне підприємство «Форсаж», повідомив ресурс Alltrasnua.

22 липня тернопільський комунальний перевізник «Міськавтотранс» за результатами тендеру уклав договір з ПП «Форсаж» на поставку 8 автобусів Ataman A092H6. Згідно зі специфікацією на тендер, автобуси мають бути обладнані кондиціонером та мати 22 посадкових місця при загальній місткості в 57 людей.

Вартість одного автобуса склала 4,0785 млн грн. Поставка має бути здійснена до 20 жовтня 2024 року.