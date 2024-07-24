У Тернополі з 1 серпня подорожчає проїзд в громадському транспорті. В середньому вартість проїзду піднімуть на 4 гривні. Рішення про підняття тарифи прийняли на виконавчому комітеті Тернопільської міськради 24 липня. За словами чиновників, зростання вартості пов’язано з підняттям тарифів на електрику, паливо та запчастини.

З 1 серпня пасажири платитимуть в громадському транспорті за новини цінами. Зокрема, тарифи будуть такими:

12 гривень при розрахунку електронним квитком «Соціальна карта тернополянина»;

14 гривень при розрахунку неперсоніфікованим електронним проїзним квитком;

15 гривень при розрахунку банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком.

До 1 серпня пасажири платитимуть ще за старою вартістю. Проїзд зі "Соціальною картою тернополянина" вартує 8 гривень, електронним квитком – 9 гривень, розрахунок безконтактною банківською картою, телефоном або разовим проїзним квитком – 10 гривень.

За даними чиновників подорожчання проїзду пов’язане з підняттям вартості електрики, зростанням цін на паливо та запчастини і збільшення середньої зарплати. «Результати незалежного експертного аудиту показали, що реальний розрахунковий тариф на сьогодні становить 15, 54 грн у автобусах та 19, 92 грн у тролейбусах», – повідомили в Тернопільській міській раді в середу, 24 липня.

Під час проїзду громадським транспортом збережуться усі пільги та послуги для пасажирів. Зокрема, пільги для учнів та студентів передбачають безкоштовний проїзд у тролейбусах та комунальних автобусах, 50% знижку в приватних автобусах. Також буде збережений безкоштовний проїзд для пенсіонерів та осіб з інвалідністю, учасників бойових дій. Окрім того, в транспорті Тернополя діє послуга «Єдиний квиток» дозволяє робити необмежену кількість пересадок в інший транспорт, незалежно від виду та форми власності протягом 30 хвилин.