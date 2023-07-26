ЛОВА придбає 79 шкільних автобусів

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації у вівторок, 25 липня, уклав договір з АТ «Черкаський автобус» на закупівлю 79 нових шкільних автобусів. Загальна вартість транспорту становить понад 234 млн грн. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що АТ «Черкаський автобус» має передати автобуси для ЛОВА до кінця 2023 року.

Згідно з тендерною документацією, ЛОВА за гроші з бюджету придбає 71 автобус на 28 місць кожен. Ще сім шкільних автобусів повинні мати 23 місця для сидіння, одне з яких для людини з інвалідністю. Крім цього, один автобус повинен мати мінімум 19 місць для сидіння, два з яких для школярів з інвалідністю. Транспорт повинен бути виготовлений не раніше 2022 року та відповідати екологічним стандартам.

У тендерних торгах взяло участь одне підприємство, яке й стало переможцем аукціону. Йдеться про АТ «Черкаський автобус». За інформацією аналітичного ресурсу YouControl, компанія зареєстрована 29 років тому та займається виробництвом транспорту, неспеціалізованою оптовою торгівлею, експериментальними розробками у сфері природничих і технічних наук. Керівником є Віталій Раабе.

За інформацією YouControl, закупівля шкільних автобусів для ЛОВА – це єдиний тендер, який виграв АТ «Черкаський автобус» у 2023 році. Департамент дорожнього господарства ЛОВА у 2022 році також купував у компанії 126 автобусів вартістю у 283 198 584 грн. У ЛОВА зазначали, що таким чином поповнюють автопарк шкільних автобусів, частину з яких передали на потреби ЗСУ.