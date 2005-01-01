«Львівська політехніка» запускає безкоштовний IT-курс для підлітків

Два місяці учнів 8-9 класів навчатимуть ІТ та вмінню реалізувати себе

«Львівська політехніка» організовує безкоштовний 2-місячний курс навчання ІТ для підлітків My Growth Club. Учасників цієї програми також навчатимуть створювати стартапи.

My Growth Club – клуб інтелектуального розвитку, куди набирають учнів 8-9 класів, які цікавляться сучасними технологіями. Цю школу організовують на базі Tech StartUp School, і навчання для підлітків тут буде безкоштовним.

Навчання у My Growth Club проводиться за двома блоками: «ПроІТ» та «Tech StartUp School». Зокрема, «ПроІТ» передбачає лекції та воркшопи, що стосуються основ роботи у сфері ІТ – веб-аналітиці, веб-дизайну, розробці комп’ютерних ігор та мобільних додатків, SEO тощо.

«ПроІТ – цикл лекцій, воркшопів та майстер-класів, який охоплює сферу ІТ в цілому, та має на меті розкрити підліткам напрямки роботи, особливості організації процесів та дати можливість відчути себе в професії. Все це дає змогу усвідомити власні інтереси, зрозуміти власні слабкі та сильні сторони і відзначити особистий напрямок розвитку в сфері ІТ», – повідомляє кафедра адміністративного та фінансового менеджменту «Львівської політехніки».

Блок «Tech StartUp School» передбачає підготовку школярів до створення власних проектів.

«Метою блоку «Tech StartUp School» є надання освітніх послуг, що передбачають розкриття особистого потенціалу та вмінь підлітка, адаптація його до умов сучасного суспільства: інтелектуального розвитку, критичного мислення, самоідентифікації, трендовості інноваційно-технологічних розробок та їх критичне осмислення для формування свідомості новатора та розробника», – йдеться у повідомленні кафедри адміністративного та фінансового менеджменту «Львівської політехніки».

Зарахування учасників курсу буде відбуватися за результатами співбесіди. Щоб зареєструватися на співбесіду, потрібно заповнити спеціальну анкету.

Заняття у My Growth Club стартують 4 квітня і проходитимуть щосереди з 16:30 до 18:40 у приміщенні Tech StartUp School на вул. Колеси, 2. Курс навчання завершується 10 червня.

Додамо, що My Growth Club – це одна з двох ініціатив, які перемогли у конкурсі соціально-освітніх проектів Львівської міськради. На реалізацію цього проекту з міського бюджету виділили 39 тисяч гривень.