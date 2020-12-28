Підпільний виробничий цех був розташований у Чернігівській області

Правоохоронці ліквідували цех з виготовлення фальсифікованих сигарет, який щомісяця виготовляв товару на 60 млн грн. Виробництво організував мешканець Сумської області, а контролювали процес та видачу товару мешканці Львівщини.

Як повідомляє Нацполіція Львівщини 28 грудня, правоохоронці провели обшуки у приміщенні підпільного цеху та у складських приміщеннях у Львівській та Чернігівській областях. Під час обшуків вилучили продукцію та обладнання на 20 млн грн.

Поліція вилучила понад 134 тис. пачок цигарок з надписами «Прима Люкс» без акцизних марок

Правоохоронці встановили, що потужний виробничий цех організував 34-річний мешканець Сумської області. Він забезпечував постачання сировини, контролював процеси виготовлення цигарок та збуту. Допомагали організатору слідкувати за діяльністю підпільного виробництва троє мешканців Львівщини. Сам виробничий цех був розташований у Чернігівській області.

У прес-службі прокуратури Львівщини додали, що під час обшуків було вилучено: 505 мішків із тютюном, понад 134 тис. пачок цигарок з надписами «Прима Люкс» без акцизних марок, 359 тис. порожніх пачок вказаної марки, 194 тис. пачок цигарок інших марок, обладнання для виготовлення цигарок і тд.

Потужність виробництва складала близько 1,6 млн пачок цигарок на місяць, вартістю близько 60 млн грн.

Організатору підпільного цеху та його спільникам невдовзі повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 28 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) ККУ.