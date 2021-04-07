Шахраю вдалося ошукати людей на 600 тис. грн

Правоохоронці викрили жителя Львівщини в інтернет-шахрайстві під виглядом оформлення закордонних віз для виїзду до США. Таким чином 27-річний чоловік ошукав людей на понад 600 тис. грн.

У середу, 7 квітня, у Нацполіції повідомили, що 27-річний мешканець Львівщини розміщував профільному сайті оголошення про надання послуг з оформлення документів для виїзду до США, віз та «зелених карт». Послуги з оплати імміграційного збору, виготовлення пакету документів та термінового розгляду справи про відкриття візи шахрай оцінював у 15-85 тис. грн.

При цьому чоловік маскував шахрайську діяльність під офіційну, для цього навіть зареєструвався як підприємець. Клієнти укладали угоди про надання послуг онлайн. Однак після одержання грошей зловмисник зникав та не виконував обіцяного. Загалом у такий спосіб йому вдалося привласнити понад 600 тис. грн.

Шахрайську схему викрили працівники управління протидії кіберзлочинам Львівщини спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції. Фігуранту вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.