На утримання Львівської обласної психлікарні до кінця цього року бракує 25 млн грн

Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня заявила про брак фінансування на лікування та утримання психічнохворих та звернулася по допомогу до влади та благодійників. Ситуація з недофінансуванням в лікарні складається не вперше.

«Наша лікарня знову опиналась у скрутному становищі. Грошей на рахунках немає від слова «взагалі», а на стаціонарному лікуванні зараз перебуває близько 800 пацієнтів, яких щодня потрібно годувати, лікувати, доглядати тощо…», – йдеться у повідомленні Львівської обласної психлікарні, поширеному 25 жовтня на сторінці закладу у Facebook.

При цьому лікарня подякувала ринку «Шувар» за надані продукти харчування.

Директор Львівської обласної психлікарні Богдан Чечотка розповів ZAXID.NET, що критична ситуація з фінансування лікарні склалася, передусім, через недофінансування осіб, які перебувають на примусовому лікуванні за рішенням суду (таких в лікарні 59 осіб), а також тяжких асоціальних хворих, які не можуть повернутися в суспільство і для яких немає місць в інтернатах (понад 100 хворих). Лікарня не отримала субвенції з держбюджету на утримання згаданих категорій пацієнтів.

«Ці два моменти нам не дали можливість забезпечити лікарню фінансово. Ми вичерпали всі внутрішні резерви та звернулися по допомогу до добродіїв. Допомагає ринок «Шувар, опікунська рада та інші благодійники», – розповів Богдан Чечотка.

З його слів, на сьогодні лікарня має понад 2 млн грн боргів за продукти харчування та медикаменти. Загалом до кінця цього року на утримання лікарні бракує близько 25 млн грн, з яких левова частка (понад 10 млн грн) – на зарплату працівникам. Львівська облрада обіцяє виділити 2,5 млн грн на допомогу лікарні, але цього недостатньо. Медзаклад також сподівається на реакцію уряду.

На 2021 рік (за новим контрактом з квітня) лікарня отримала від НСЗУ близько 80 млн грн, що становить близько 8,9 млн грн на місяць. У той час лише місячний фонд зарплати становить понад 10 млн грн.

На сьогодні у Львівській обласній психлікарні близько 800 хворих та 1200 працівників.