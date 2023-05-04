Загалом шестеро українських винахідників презентували свої роботи на науковій виставці в Женеві (Ірина Красовська третя зліва)

Учениця дев’ятого класу львівського ліцею №38 Ірина Красовська отримала бронзову медаль на престижній міжнародній науковій виставці в Женеві (Geneva Invention Shows). Школярка представила на виставці свій винахід – роботизований дозатор.

Як розповіли у четвер, 4 травня, у львівській мерії, минулого тижня шестеро українських винахідників презентували свої роботи на міжнародній виставці в Женеві. Це щорічний захід, який проводився вже 48 раз. Виставка дає можливість винахідникам і дослідникам продемонструвати свої проекти світовій спільноті. У заході беруть участь незалежні науковці, промислові та комерційні компанії, приватні та державні організації, університети й асоціації.

«На цій виставці львів’янка Ірина Красовська презентувала свій винахід – новітній механізм уникнення зволоження цукру в роботизованому дозаторі, за що й отримала бронзову медаль», – йдеться в повідомленні ЛМР.

На Geneva Invention Show було представлено понад 1000 інновацій та винаходів, взяли участь близько 800 учасників з 46 країн. Журі представили 87 представників з різних сфер науки та технологій.