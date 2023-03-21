Фіналом фестивалю OL будуть наукові шоу у Львові, ілюстративне фото

Науковий фестиваль OL у 2023 році відбудеться 13 травня у Львові, 1 квітня у Чернівцях та 8 квітня в Одесі у форматі виїзних наукових шоу з хімії, біології, робототехніки та VR-технологій. Фестиваль вже провели 18 березня у Вінниці. Одна з організаторок та керівниця молодіжного простору популяризації науки й STEM-освіти Lviv Open Lab Анастасія Мартинюк у коментарі для ZAXID.NET розповіла, що у програмі є три блоки – лекційний, практичний та розважальний.

Концепцією фестивалю у 2023 році є гасло «Наука перемагає». «Цього року організовуємо науковий фестиваль спільно з фондом народонаселення ООН в Україні UNFPA за підтримки посольства Швеції. Коли планували концепцію, то думали як би все модернізувати й покращити. У 2021 році у фестивалі вже брали участь представники з різних регіонів України, але тепер ми вирішили не лише запросити у Львів науковців, а й самим поїхати в різні міста», – говорить Анастасія Мартинюк.

У Вінниці фестиваль відбувся 18 березня. Організатори підготували шестигодинну міні-програму з чотирьох наукових шоу – хімії, біології, робототехніки, VR-технологій. За словами Анастасії Мартинюк, фестиваль відвідали понад 180 людей.

«У нас був аншлаг. Це були й діти, і дорослі. Ми проводили захід у вінницькому обласному молодіжному центрі "Квадрат". Бачили, що люди хочуть нового, їм цікаві ці дослідження. В умовах війни це відчувається краще, ніж у мирні часи», – розповідає організаторка.

До фестивалю можуть долучатися науковці з міст, де відбудуться події. Для цього слід сконтактувати з організаторами та підготувати програму, яка не дублюватиме вже наявну. Анастасія Мартинюк розповідає, що, наприклад, до наукового шоу у Чернівцях 1 квітня долучаться представники з Чернівецького національного університету.

Фінальною подією фестивалю будуть наукові шоу у Львові 13 травня. Попередній раз, у 2021 році, захід відбувся у Стрийському парку, але цьогоріч організатори оберуть іншу локацію.

Зазначимо, що фестиваль безплатний. Організаторами є Lviv Open Lab – львівський міський молодіжний центр та простір популяризації науки та STEAM-освіти.