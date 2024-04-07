Борчиня Оксана Лівач під час фінальної сутични за ліцензію

Борчиня зі Львова Оксана Лівач здобула для України ліцензію на Олімпійські ігри, які відбудуться цього літа у Парижі. Про це повідомила Асоціація спортивної боротьби України.

На ліцензійному турнірі в Баку, що відбувся 6 квітня, у півфіналі Оксана Лівач здобула історичну перемогу над Марією Стаднік – українкою, яка уже багато років виступає за збірну Азербайджану.

«Оксана Лівач здобуває Олімпійську ліцензію для України! Переломний момент, Оксана нарешті перемогла свою головну конкурентку, багаторазову призерку Олімпіади Марію Стаднік», – йдеться в повідомленні Асоціації.

Оксана Лівач вийшла до фіналу вагової категорії до 50 кг, однак на ліцензійних турнірах фінальні сутички не проводять.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2024 відбуватимуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам взяти участь в Олімпіаді 2024 року в нейтральному статусі.