У підсумку змагань Анжеліка Намеснік здобула 4 золотих та 2 срібні медалі

19-річна львівська студентка Анжеліка Намєснік на Чемпіонаті світу з гирьового спорту завоювала 4 золоті та 2 срібні медалі.

«Спортсменка виборола перше місце в естафеті у поштовху гир від грудей серед дорослих, у поштовху гир за довгим циклом серед юніорів, а серед дорослих стала віце-чемпіонкою, як і в естафеті у поштовху гир за довгим циклом. У сумі ж двоборства Анжеліка виборола золото як серед дорослих, так і серед юніорів», – повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА.

19-річна спортсменка навчається на офіцера інженерних військ у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На змаганнях Анжеліка виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу.

Чемпіонат світу з гирьового спорту відбувався у Будапешті. На ньому змагались 460 спортсменів із 32 країн. Чемпіонат закінчився вчора, 24 жовтня.

Це не перші блискучі перемоги спортсменки: на чемпіонаті України з гирьового спорту, що відбувався у березні 2021 року в Києві, Анжеліка виборола одразу сім золотих медалей. А на чемпіонаті Європи у 2020 році – чотири золота.

Анжеліка Намєснік –вихованка ДЮСШ м. Бобринець (Кіровоградська область).