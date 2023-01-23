«Львівська залізниця» змінила розклад приміських поїздів
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У понеділок, 23 січня, «Львівська залізниця» повідомила про зміни у розкладі руху приміських поїздів, зокрема тих, що курсують зі Львова до Рави-Руської та Сокаля.
Як вказано у повідомленні залізниці, розклад приміських поїздів змінили через ремонт рухомого складу.
- 23-25, а також 29 січня 2023 року не курсуватиме поїзд № 6002 сполученням Львів – Рава-Руська;
- 24-26, а також 30 січня не курсуватиме поїзд № 6001 сполученням Рава-Руська – Львів;
- 30 січня не курсуватиме поїзд № 6056 сполученням Львів – Сокаль;
- 31 січня не курсуватиме поїзд № 6053 сполученням Сокаль – Львів.
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