У понеділок, 23 січня, «Львівська залізниця» повідомила про зміни у розкладі руху приміських поїздів, зокрема тих, що курсують зі Львова до Рави-Руської та Сокаля.

Як вказано у повідомленні залізниці, розклад приміських поїздів змінили через ремонт рухомого складу.