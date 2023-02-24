«Львівська залізниця» змінила розклад руху приміських поїздів
Економіка — Наталія Шутка, 0 0
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У найближчі вихідні не курсуватимуть електрички «Львів-Сокаль» та «Сокаль-Львів»
«Львівська залізниця» повідомила про зміни в русі двох приміських поїздів у зв’язку з ремонтними роботами. Так, 25 та 26 лютого не курсуватимуть два поїзди – «Львів-Сокаль» та «Сокаль-Львів».
Як розповіли в п’ятницю, 24 лютого, у «Львівській залізниці» зв’язку з виконанням робіт із ремонту рухомого складу та об’єктів інфраструктури змінено розклад та маршрут руху двох приміських поїздів:
- 25 лютого не курсуватиме поїзд № 6056 сполученням «Львів-Сокаль»;
- 25 та 26 лютого не курсуватиме поїзд № 6053 сполученням «Сокаль-Львів».
Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Актуальний розклад руху приміських поїздів Львівської залізниці можна переглянути тут.
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