У найближчі вихідні не курсуватимуть електрички «Львів-Сокаль» та «Сокаль-Львів»

«Львівська залізниця» повідомила про зміни в русі двох приміських поїздів у зв’язку з ремонтними роботами. Так, 25 та 26 лютого не курсуватимуть два поїзди – «Львів-Сокаль» та «Сокаль-Львів».

Як розповіли в п’ятницю, 24 лютого, у «Львівській залізниці» зв’язку з виконанням робіт із ремонту рухомого складу та об’єктів інфраструктури змінено розклад та маршрут руху двох приміських поїздів:

25 лютого не курсуватиме поїзд № 6056 сполученням «Львів-Сокаль»;

25 та 26 лютого не курсуватиме поїзд № 6053 сполученням «Сокаль-Львів».

Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Актуальний розклад руху приміських поїздів Львівської залізниці можна переглянути тут.