Поїзд травмував 56-річну львів'янку на переїзді у Рясному
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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ДТП сталася на переїзді у мікрорайоні Рясне
У понеділок пізно ввечері, 20 лютого, на залізничному переїзді у мікрорайоні Рясне у Львові вантажний потяг травмував 56-річну львів'янку, яка стояла дуже близько до колії.
За даними поліції Львівщини, інцидент трапився близько 22:20 на залізничному переїзді на вул. Брюховицькій у Львові. Потяг зачепив жінку, яка перебувала занадто близько до колії. Травмована 56-річна мешканка Львова госпіталізована до лікарні з тілесними ушкодженнями. За попередніми даними, у постраждалої діаностували травму голови.
Постраждала жінка, яка стояла дуже близько до колії (фото поліції)
Правоохоронці встановлюють обставини аварії та вирішують питання правової кваліфікації.
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