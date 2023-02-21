ДТП сталася на переїзді у мікрорайоні Рясне

У понеділок пізно ввечері, 20 лютого, на залізничному переїзді у мікрорайоні Рясне у Львові вантажний потяг травмував 56-річну львів'янку, яка стояла дуже близько до колії.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився близько 22:20 на залізничному переїзді на вул. Брюховицькій у Львові. Потяг зачепив жінку, яка перебувала занадто близько до колії. Травмована 56-річна мешканка Львова госпіталізована до лікарні з тілесними ушкодженнями. За попередніми даними, у постраждалої діаностували травму голови.

Постраждала жінка, яка стояла дуже близько до колії (фото поліції)

Правоохоронці встановлюють обставини аварії та вирішують питання правової кваліфікації.