Львівська журналістка Марічка Крижанівська отримала спецвідзнаку на «Коронації слова»

Марічка Крижанівська вперше стала дипломанткою «Коронації слова»

Львівська письменниця і казкарка, журналістка ZAXID.NET Марічка Крижанівська відзначена на міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова». Її роман «Тіні» отримав спеціальну відзнаку «за найглибше та найґрунтовніше дослідження історії свого роду».

Диплом та грошову премію Марічка отримала 7 червня у Києві на нагородженні переможців конкурсу.

Цю спеціальну відзнаку придумала засновниця та голова оргкомітету ГО «Всесвітній день вишиванки» Леся Воронюк і обрала для нагородження роман львівської письменниці.

«Ми запропонували оргкомітету нагородити спецвідзнакою, яка б стосувалася української культури, традицій і дослідження глибини традицій свого роду. «Тіні» Марічки відповідав номінації. Якщо говорити про літературний ріст, то це досить якісний гарний текст. Щодо змістового наповнення, то це те, про що треба говорити, фіксувати. Мене дуже тішить, що це молода авторка, яка звертається до минулого української культури. Адже йдеться про «Тіні забутих предків» Параджанова. Дуже класно, що епохи української культури мають тяглість, є кіно, є митці з минулого, які цікавлять сучасних українських митців», ‒ розповіла ZAXID.NET засновниця ГО «Всесвітній день вишиванки» Леся Воронюк.

У романі розповідається про те, як в гуцульській Криворівні Сергій Параджанов знімав фільм «Тіні забутих предків». За той час режисер і вся знімальна група перейнялися глибокими гуцульськими традиціями, їхнім побутом, ставленням до життя, закохалися в Карпати.

«На фоні того в горах існує невидимий людському оку світ, населений духами, і на знімальному майданчику кояться різні містичні випадки. Адже сама історія Коцюбинського, за якою знімали фільм, виявляється, має надприродний характер..», ‒ йдеться в романі.

Марічка Крижанівська отримує диплом «Коронації слова» (фото Віталія Гливінського та з Facebook-сторінки ГО «Всесвітній день вишиванки»)

Нагадаємо, 18-та урочиста церемонія нагородження «Коронація слова» відбулася 7 червня у колонній залі КМДА. Крім Марічки Крижанівської, з львів'ян спецвідзнаку отримав також Андрій Аркан за роман про Йогана Пінзеля «Я, Іоанн».

Марічка Крижанівська є тележурналісткою ZAXID.NET, має авторську програму про подорожі «Мандрівки Україною», видала сім дитячих книжок, а також пише романи для дорослих.