Квартира сторічного будинку на вул. Коперника, 12 у Львові, що раніше належала адвокату, наче портал у часі, збереглася майже в первісному вигляді. Там досі є оригінальні вітражі, ліпнина, камін, паркет, меблі та навіть фонтан. Новий власник квартири її реставрує зі збереженням автентики. Він не називає свого імені, однак показав Бюро спадщини, що там збереглося, та навіть створив сторінку в Instagram для детальнішого знайомства з цікавими знахідками. Зараз цей будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення, тому для перебудови і ремонтів є певні обмеження.

Житловий будинок на вул. Коперника, 12 звели у 1908 році за проєктом архітекторів Едмунда Жиховича та Міхала Лужецького. Хоча архівна довідка зазначає, що перші згадки про будинок на Коперника, 12 датуються 1856 роком. Однак у 1907 році новий власник – адвокат Леон Ціон – його перебудував. Є припущення, що він мав певне відношення до масонської ложі, адже їхні символи трапляються в інтер’єрі помешкання – у ліпнині та на фонтані.

Фасад будинку на Коперника, 12

«Про доктора Леона Ціона знаходимо доволі багато згадок у адресних книгах різних років. Відомо, що він почав свою адвокатську практику орієнтовно у 1890 році і продовжував її аж до 1930-х років. Певний час він працював у окружному львівському суді, а також провадив адвокатську практику в квартирі, що була поруч на тому ж поверсі. Достеменно невідомо, як саме помер Леон Ціон, але можемо припустити, що його вбили нацисти 25 жовтня 1941 року у віці 80 років», – пишуть теперішні власники квартири в Instagram.

Відчищені оздоби помешкання

Первісно це помешкання мало площу 200 м2, але у радянський час його розділили на кілька квартир. На щастя, капітальних ремонтів там не робили, тому в інтер’єрі збережені автентичні елементи.

«Зараз вхід у помешкання влаштовано не через головну сходову, а через чорнові гвинтові сходи. В об’ємі сходової клітки збережена шахта для подачі вугілля на поверхи. Раніше ці сходи використовували як вхід на кухню для служниці. Окрім цього, у неї був свій невеличкий санвузол, вікно якого колись виходило на гвинтові сходи, та кімната для відпочинку», – розповідає Бюро спадщини.

Колись сходи для служниці, а нині – єдиний вхід у цю квартиру

З вхідних дверей одразу потрапляємо на кухню. Там збережена автентична плитка 130-річної чеської фірми Rako та умивальник на керамічних ніжках. Англійську кухонну мийку початку XX століття обовʼязково залишать і впишуть в сучасну кухню.

Кухонний умивальник

Кухня переходить у великий коридор, який веде до кімнати, з неї раніше був прохід в інші приміщення. Поруч – величезна зала, прикрашена ліпниною, художнім паркетом та антикварними меблями, а умовний портал на колонах розділяє простір на основну житлову частину та прибалконний простір з пристінним фонтаном, оздоблений мармуром та зірками. Балкон має збережені ковані елементи, він виходить у затишний внутрішній дворик.

Фонтан

Ще одною цікавою знахідкою в помешканні Бюро спадщини називає мармуровий псевдокамін, обрамлений дерев’яним порталом. Він декорує єдиний збережений чавунний радіатор.

Імітація каміна, яка ховає радіатор

Родзинкою цього помешкання вважають збережені вітражі фабрики Желенського. Цінним також є старе піаніно Diederichs Frères кінця XIX- поч. XX століття.

«Століття тому ця зала була місцем відпочинку та розваг. Кажуть, колись тут був величезний більярдний стіл, ніжку від якого на горищі знайшов сусід, а також стіл для гри в карти з мармуровою стільницею, яка, на жаль, не вціліла», – розповідає власник помешкання.

У квартирі виявили сторічні підписи різних майстрів – на плитці поруч із мийкою, під нашаруваннями фарби на дверях та на тильній стороні мармурової плити фонтану.

Для того, щоб показати всю цінність історичного помешкання, в Instagram створили присвячений помешканню на Коперника, 12 аккаунт, де в деталях розповідають про реставраційні роботи та нові цінні знахідки.