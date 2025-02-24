Крамниця UAComix працюватиме у Кракові в районі Старого міста

У польському місті Краків з 15 лютого львівське видавництво коміксів UA Comix Publishing офіційно відкрило книгарню-кав'ярню UAComix Kraków. У книгарні можна придбати мальописи українською та польською, випити кави. Засновник видавництва Богдан Кордоба у коментарі ZAXID.NET розповів, що до відкриття готувалися приблизно пів року. Книгарня має стати культурним центром, де гуртуватимуться українці.

«Це наша франшиза в Кракові. Власник франшизи українець, працівники теж. У Кракові доволі велике скупчення українців та культурних подій. Це було доволі логічно відкривати крамницю саме там. Крім цього, Краків зрозумілий нам ментально. Ми як видавці вперше приїхали до Польщі 2018 року на коміксовий фестиваль. Майже щороку відвідували різні події в Польщі й у нас вже є напрацьована база читачів – як поляків, так і українців. Про нас там знають», – розповів Богдан Кордоба.

Інтер’єр книгарні у Кракові. Фото Руслани Коропецької

Зазначимо, що у приміщенні книгарні також є місце для проведення подій. Крім цього, на другому поверсі крамниці є невелика зала, де відвідувачі можуть пограти у настільні ігри.

«У крамниці можна випити кави й почитати комікс. Команда книгарні планує проводити вечори настільних ігор. У залі для проведення подій будуть презентації нашого видавництва (основна активність буде навколо мальописів), але книгарня буде культурним хабом в Кракові, де різні митці втілюватимуть ідеї», – сказав засновник UA Comix.

У коментарі «Читомо» головна редакторка видавництва Руслана Коропецька розповіла, що крамницю у Кракові розвиватиме Богдан Харитонов. Розвиток проєкту підтримали Fundacja Widowisk Masowych і Fundacja Muzeum Komiksu.

«Треба бути дуже сміливим, щоб наважитися на цю пригоду. Всі наші франчайзі – це однодумці, частина спільноти та люди, з якими ми хочемо будувати довгі відносини. Засновник UA Comix Krakow Богдан Харитонов сміливий двічі, бо наважився робити це в іншій країні», – говорить Руслана Коропецька.

В Україні працюють дві книгарні UA Comix – у Львові та Коломиї. До початку повномасштабного вторгнення також була книгарня у Хмельницькому. Богдан Кордоба розповів, що крамницю закрили, оскільки вся команда, яка працювала на локації, долучилася до Сил оборони.

Додамо, що видавництво мальописів UA Comix у 2017 році заснував львів'янин Богдан Кордоба. Видавництво створило такі мальописи як «Арідник. Сотворення світу», «Гамлет», «Максим Оса» тощо. Одним із найновіших коміксів є видання про Романа Шухевича «Шух. Історія легенди» та мальопис про 3-ю окрему штурмову бригаду «Іду на штурм».