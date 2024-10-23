«Сенс» працюватиме на території «Промприладу» в Івано-Франківську

До кінця 2024 року на території івано-франківського інноваційного центру «Промприлад» планують відкрити книгарню-кав'ярню «Сенс». Заклад, в який планують інвестувати 15 млн грн, працюватиме на площі приблизно 380 м². Про відкриття закладу розповів засновник книгарні Олексій Ерінчак в інтерв’ю LIGA.Life. Зазначимо, що дві книгарні «Сенс» вже працюють у Києві.

За словами Олексія Ерінчака, він почав домовлятися про відкриття книгарні півтора року тому. «Я навчався в Українській школі політичних студій разом із Юрком Филюком, який зараз займається проєктом "Промприлад". І для нього дуже важливо, щоби в екосистемі центру була книгарня. Тож Юрко запропонував це зробити нам», – сказав Олексій Ерінчак.

Наразі облаштування книгарні на фінальному етапі. «Сенс» ділитиме приміщення з проєктом з промоції читання «Текстура» від ГО «Тепле місто». «Текстура» працюватиме на другому поверсі й організовуватиме заходи, а «Сенс» розмістять на першому. Олексій Ерінчак зазначив, що, крім кав'ярні й книг, також облаштують кімнату для дітей.

У відкриття книгарні планують інвестувати 15 млн грн. Олексій Ерінчак сподівається, що інвестиції окупляться впродовж п'яти років. Однак він не впевнений, чи проєкт буде комерційно успішним. Якщо експеримент вдасться, то «Сенс» з'явиться й в інших містах. Зокрема, йдеться про Одесу та Харків.

Зазначимо, що перша книгарня «Сенс» відкрилася в Києві у грудні 2021 року. Другу книгарню відкрили на початку лютого 2024 року на Хрещатику. Вона розташована на трьох поверхах загальною площею 1 500 м². У «Сенсі» можна придбати книги українських видавців, літературу іноземними мовами та сувеніри. Крім цього, книгарня часто проводить публічні події.

Бізнес-кластер «Промприлад. Реновація» працює в Івано-Франківську з 2017 року на місці старого заводу, що на вулиці Академіка Сахарова, 23. На «Промприладі» працюють локальні бізнеси, фудмаркет, коворкінг, танцювальна школа, міський відділ роботи з інвестиціями тощо.