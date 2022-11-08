Книгу незабаром презентують у Львові

Львівське видавництво релігійної літератури «Свічадо» презентує український переклад книжки Папи Івана Павла II «Чоловіком та жінкою сотворив їх. Богословʼя тіла». Невдовзі відбудеться її презентація і продаж у книгарні видавництва.

«Український читач першим на пострадянському просторі отримав повний переклад катехиз, присвячених богословʼю тіла, які святий Папа Іван Павло II виголосив упродовж 1978-83 років під час загальних аудієнцій у Ватикані», – повідомляє «Духовна велич Львова».

Як зазначає видання, докторант Назарій Петрів вважає цю працю Папи – opus magnum для сучасного морального богословʼя та християнської антропології.

«Переклад українською мовою уможливлює участь українських богословів, філософів та фахівців з етики в міжнародному діалозі на тему людської статевості. Однією з особливостей перекладу є опрацювання богословської термінології українською», – пояснив Назарій Петрів.

Проект видання реалізувала команда Інституту родини та подружнього життя Українського католицького університету. Книгу можна буде придбати в магазині видавництва «Свічадо» після презентації книги.