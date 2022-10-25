Емманюель Макрон подарував Папі Франциску книгу Іммануїла Канта «Вічний мир: Філософський нарис», видану 1796 року

Президент Франції Емманюель Макрон під час свого візиту до Ватикану 24 жовтня подарував Папі Франциску антикварну книгу, через яку розгорівся скандал у Польщі. Печатка в книзі свідчить, що раніше вона належала Академічній читальні польських студентів у Львові і, ймовірно, була викрадена зі Львова в часи Другої світової війни чи раніше. Водночас у книгарні, що продала працю офісу Макрона, стверджують, що книгу ніхто не викрадав, а в Париж вона потрапила близько 1900 року.

Про оригінальний подарунок Папі від президента Франції – книгу Іммануїла Канта «Вічний мир: Філософський нарис», видану 1796 року, – 24 жовтня повідомили Vatican News. Пізніше кореспондент римо-католицької газети La Croix Лу Бесмонд де Сенневіль опублікував у Twitter фото першої сторінки книги, на якій помітна печатка Czytelnia Naukowa we Lwowie – Академічної читальні першого польського студентського наукового товариства, яке існувало у Львові у 1867-1939 роках.

L'entretien entre Emmanuel Macron a pris fin, il a duré 55 minutes. Le président a offert au pape une édition de 1796 du Projet de paix perpétuelle" d'Emmanuel Kant (photo Vatican) pic.twitter.com/GcrGwbvcXF — LB2S (@LB2S) October 24, 2022

Twitter-користувачі з Польщі відразу припустили, що книгу викрали з читальні під час Другої світової війни, коли Львів був окупований радянськими військами та нацистською Німеччиною. Як пише польське видання Notes from Poland, тема викраденого антикваріату є дуже чутливою в Польщі, адже під час війни із польських закладів культури викрали сотні тисяч творів мистецтва, більшість з яких досі не знайдені.

Відтак новина стала резонансною в Польщі. Сенатор Польської селянської партії Ян Філіп Лібіцкі в ефірі польського телеканалу TVP Info зазначив, що було б добре, якби Святий Престол, як жест доброї волі, подарував би цю книгу польському чиновнику у Ватикані або львівському митрополиту. Водночас голова пов’язаного з урядом аналітичного центру Польського інституту міжнародних відносин Славомір Дембскі вважає, що справу потрібно ретельно дослідити, адже подарована Папі Франциску праця може бути дублікатом для колекції іншої бібліотеки.

У Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка, яка є спадкоємицею Академічної читальні, у коментарі «Твоєму місту» сказали, що у їх фондах такого видання не було. Швейцарський журналіст-розслідувач Арно Бедат знайшов докази того, що книга, подарована Папі Франциску, вже належала власнику книгарні в Парижі приблизно в 1900 році.

Selon la fiche descriptive de la librairie Hatchuel, cet exemplaire était depuis bien longtemps déjà en France. Il est passé notamment chez le libraire Lucien Bodin à Paris, quai des Grands-Augustins (une étiquette en atteste sur le contre-plat) aux environs des années 1900… pic.twitter.com/daQS3j0VFC — Arnaud Bédat (@ArnaudBedat) October 24, 2022

Те саме французькому інформагентству AFP сказав Патрік Хачуель – власник книгарні, що продала працю Канта офісу президента Емманюеля Макрона. Він впевнений, що книга – не крадена, і що півстоліття тому її продали приватному колекціонеру, який, у свою чергу, перепродав її Хачуелю. Як у 1900 році книга потрапила до Парижа, поки що невідомо.