Львівські фехтувальники схрестили шпаги за путівки на чемпіонат України

Під брязкіт зброї розпочали свій рік фехтувальники. У Львові у розпалі чемпіонат області, де визначають наймайстерніших у поєдинках на шпагах.

Ці змагання є останнім етапом відбору на першість України серед юніорів, яка вже наступного тижня стартує у столиці. Право показати себе вже на національній арені здобудуть по четверо хлопців та дівчат.

На перших змаганнях у новому році юніори прокладають собі шлях до нагород шпагами. Виклик опонентам кидають майже півсотні атлетів. Фехтувальник Данило Воїнов зазначає: «Шабля є більш травматична. Рапіра ‒ більш пасивна. Там не можна колоти в ноги, в руки. А от на шпазі бій активніший. Тому цей вид зброї мені найбільше подобається».

На одній із доріжок наймолодший учасник турніру ‒ 12-річний Марко Кольба схрестив зброю із добре знайомим суперником Богданом Струком. Хлопець, хоч і поступився старшому візаві, та завдав йому немало клопоту під час дуелі. Марко каже: «Сильні сторони суперника ‒ те, що він робить дуже сильно захоплення і тримає завжди руку, а слабка, напевно, те, що розслабляється». Водночас Богдан Струк говорить: «Марко маленький, по ньому важко попасти, але він швидкий, шустрий. Було цікаво з ним фехтувати».

Фехтувальники протистоять не лише суперникам, а й власним страхам. Учасник Лук'ян Юрчик каже: «Завжди хвилюєшся, бо ніколи не знаєш, як закінчиться бій: чи переможеш, чи програєш із ганебним рахунком».

Після особистих двобоїв прийде час командних протистоянь між спортивними школами і товариствами. Їх проведуть у п'ятницю, 11 січня, у завершальний день чемпіонату.