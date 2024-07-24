Виставка-продаж у Shum Art Gallery триватиме до 4 серпня

З 22 липня по 4 серпня у львівській галереї Shum Art Gallery, що на площі Старий Ринок, 7, відбудеться виставка-продаж мистецьких творів. Галеристи передадуть гроші на укомплектування евакуаційного автомобіля 12 бригади спеціального призначення НГУ. Організатори проєкту планують назбирати 500 тис. грн. У виставці беруть участь такі галереї: «Цмок», Iconart, Shum Art Gallery, PM Gallery.

«Каталог зібрав в собі роботи неповторно чудових митців. Поряд з класичним та легендарним митцем Олегом Денисенком, його живописною іконою "Святий Миколай" і графіками "Лілія і меч", "Крилатий лицар", "Червоне вино" в техніці "суха голка", на суміжних сторінках представлена акварель Володимира Богуславського, який не тільки прекрасний живописець з витонченим відчуттям кольору і смаком до натюрмортів, а і чудовий аквареліст. Його роботи легкі, в них багато повітря та простору, поєднання кольорів заворожує», – розповіла про представлені твори Катерина Бринська з галереї-рамарні «Цмок».

Повний каталог мистецьких творів, які можна придбати на виставці, доступний за посиланням. Суми донатів за твори мистецтва є фіксованими. Забронювати лоти можна лише за умови повної передоплати. За потреби організатори надають сертифікат автентичності твору.

«Намагаємося бути якомога кориснішими та створювати ініціативи, які мають на меті допомагати українській армії. Мистецтво за донати – це також нагода дати митцям простір бути почутими через їхні роботи, ділитися тими рефлексіями, які спонукають їх на творчість», – сказав організатор Костянтин Шумський.

Додамо, що галеристи збирають гроші на рахунок БФ «Завжди Україна». За зібрані гроші придбають кисневий концентратор, ШВЛ, компресорний холодильник, інвертор, автономний обігрівач, тримачі для інфузій, додатковий акумулятор, гуму та інше.