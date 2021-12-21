Пацієнт (посередині) і його рятівники хірург Сергій Брошко (зліва) і керівник Центру хіругії Юрій Шаваров

До лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об'єднання Львова 24-річного Святослава з Червонограда «швидка» привезла у вкрай важкому стані з гострим болем у животі. Лікарі діагностували в пацієнта перитоніт (запалення черевної порожнини), одразу два абсцеси та розрив тонкої кишки.

Лікарі відразу ж взялись готувати чоловіка до термінової операції. Про пухлину в животі 24-річний правоохоронець дізнався рік тому у переддень весілля. Відтоді він з проханням допомогти обійшов не один медичний заклад, але на операцію через величезний розмір пухлини ніхто не наважувався.

Рік пухлина тиснула на внутрішні органи і чоловіка до лікарні привезли на межі життя і смерті.

Оперативне втручання тривало п’ять годин. Щоб врятувати пацієнта, гігантську пухлину йому довелося видалили разом із трьома метрами тонкої кишки та метром товстої.

Операція пройшла успішно. Медики кажуть, що «швидка» вчасно доставила чоловіка до лікарні. Але на цьому випробування пацієнта не завершилися. Пухлина виявилася злоякісною, тож попереду ще тривале лікування.

За словами лікарів, пухлини товстої кишки на початкових стадіях протікають безсимптомно. Тому виявити їх вчасно, коли вони найкраще піддаються лікуванню, можна лише завдяки регулярним профілактичним обстеженням.