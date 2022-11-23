Хірург Роман Чепіль оглядає рентген пацієнта, якому протезували суглоб

Львівські хірурги вперше встановили протез суглоба кисті. Операцію провели у реабілітаційному центрі «Незламні» Першого медоб’єднання Львова. Протезування повернуло функціональність руки військовому, і він вже повернувся на фронт.

Протез суглоба встановили 45-річному львів’янину, якому дошкуляв постійний та сильний біль лівої руки.

«Мізинець набрякав, зігнути чи розігнути його чоловік уже не міг. Все через контрактуру Дюпюїтрена – патологію долонної сполучної тканини, яка зумовила рубцеві зміни суглоба. Погіршила стан також отримана раніше травма пальця. Усе разом призвело до деформації фаланги. Як наслідок – рука нестерпно боліла навіть при найменших рухах пальцями. Суглоб знерухомився і почав руйнуватися», – повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.

Виправити цей патологічний стан могла лише заміна ушкодженого суглоба. Операцію провели у два етапи. Спочатку чоловікові видалили контрактуру Дюпюїтрена та оглянули нерви пальців. Потім йому протезували міжфаланговий суглоб п’ятого пальця.

Операцію провів хірург Роман Чепіль. Він зазначає, що найчастіше такого протезування потребують ті пацієнти, які мали травми або інші захворювання кистей рук. А основний симптом, який змушує звернутись до лікаря, – це біль.

Нагадаємо, у Першому медоб’єднанні Львова створюють Національний реабілітаційний центр «Незламні». Вже зараз медики лікують, протезують та реабілітують поранених українців. Пацієнтам надають хірургічну, фізичну, психологічну та психосоціальну допомогу. Завдяки підтримці донорів, уже відкрили протезну майстерню та встановили перші біонічні протези.