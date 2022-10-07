Пацієнт не міг встати сім місяців війни

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» у Львові фахівці за 4 години виготовили і встановили пацієнту протез. Його отримав 48-річний чоловік, що потрапив під обстріл у Херсоні на другий день війни. Нову для України технологію застосували фахівці з Hangers Clinic у США.

48-річний Олег Горділей не ходив понад сім місяців. Він втратив ногу 25 лютого під час обстрілу Антонівського мосту у Херсоні.

«Чоловік зупинився біля блокпосту українських військових, коли туди прилетіло дві російські ракети. Автівка згоріла вщент. Йому самому перебило ноги. Праву врятувати не вдалося. За ліву досі боряться. Уже восьмий місяць вона нерухома, а чоловік через це не міг навіть стати на милиці», – повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

Протез українцю виготовив американський відомий спеціаліст з 35-річним стажем Тодд Стоун. Він допомамає центру «Незламні» технологією швидкого протезування, щоб протезувати якомога більшу кількість людей.

Нагадаємо, для збору коштів на протези військовим та цивільним запустили благодійну кампанію. Кожен охочий українець може переказати свою одноденну зарплату. Акція триватиме до 19 жовтня.