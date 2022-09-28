Наразі протезування військових та цивільних можливе за благодійні кошти

Для збору коштів на протези військовим та цивільним запустили благодійну кампанію. Кожен охочий українець може переказати свою одноденну зарплату. Акція триватиме до 19 жовтня.

Першими до благодійної кампанії долучилися працівники Львівської міської ради та її структурних підрозділів. У мерії припускають, що вже на початку збору вдасться залучити понад 9 млн грн на протези для незламних українців. Ця акція продовжить добру традицію благодійності, яка дала гарні результати торік.

«Минулого року ми оголосили 19 жовтня Днем для Вікторії. Тоді всією країною збирали 50 мільйонів гривень на найдорожчий у світі укол, який лікує СМА. Вікторія отримала укол і одужує, а цей день набув нового сенсу. 19 жовтня — День для незламних. Ми збираємо кошти для українців, які постраждали від війни та потребують протезування», – пояснив міський голова Львова Андрій Садовий.

На надсучасні біонічні протези для щонайменше 50 українців потрібно близько 100 млн грн. Їх встановлюють у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» у Львові. Загалом протезів потребують 500 українців.

Програма протезування уже запрацювала. Нещодавно перший біонічний протез української компанії Esper Bionics отримав 33-річний десантник Михайло Юрчук. Він втратив руку у березні 2022 в Ізюмі, коли рятував побратимів.

33-річний десантник Михайло Юрчук врятував побратимів, але втратив руку і ногу на війні. Він перший, хто отримав за благодійні кошти біонічний протез

Другий надлегкий протез виробництва американської компанії Unlimited Tomorrow, який надрукували на ЗD-принтері, отримав львів’янин Юрій, який втратив руку внаслідок мінно-вибухової травми.

Ще один військовий – 41-річний Олександр, який втратив руку у бою біля Чорнобиля, у черзі на протезування.

Щоб зібрати гроші на реабілітацію поранених військових, українців закликають перерахувати свій одноденний заробіток. Кампанія збору триватиме до 19 жовтня. Тоді ж підсумують результати благодійного проекту «Протези для незламних», який втілюють спільно із благодійною платформою dobro.ua.

Як долучитися?

До 19 жовтня перерахуйте вашу одноденну зарплату на проект «Протези для незламних» на сайті благодійної платформи та розкажіть про ініціативу у соцмережах, щоб ще більше людей змогли долучитись.

Компанії можуть зробити безготівковий внесок за реквізитами:

МБФ «Українська Біржа Благодійності»

ЕДРПОУ 38005762

р/р: UA583057490000002600630669802

МФО 305749 м. Київ

Центральне відділення

ПАТ «Банк Кредит Дніпро»

Безповоротна благодійна допомога на проект «Протези для незламних»

Корпоративних благодійників просять звертатися сюди.