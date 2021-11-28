Впродовж року 24-річнй Мар'ян не міг поставити рівно ноги

Лікарям 8-ї клінічної лікарні Львова вдалося поставити на ноги 24-річного Мар’яна С. з Турківського району, який впродовж року ходив лише схрестивши ноги. У Львові у хлопця діагностували аваскулярний некроз, зробили протезування і вже через два дні юнак зміг рівно стояти, повідомили у прес-службі лікарні, у суботу, 27 листопада.

Більше року тому пацієнт сильно травмувався. За два місяці після травми, його ноги почали мимоволі схрещуватися, юнак не міг контролювати цей процес. Врешті-решт ноги уже було неможливо поставити рівно. Впродовж року хлопець ходив, спав, сидів лише зі схрещеними ногами, а лікарі з районих лікарень ніяк не могли поставити йому діагноз.

На початку листопада Мар'ян C. потрапив до 8-ї клінічної лікарні Львова. Зробивши всі обстеження, лікарі діагностували у хлопця аваскулярний некроз обох голівок кульшових суглобів (це захворювання кісток через обмеження кровопостачання, виникає через сильні травми, перенавантаження або як наслідок лікування онкозахворювань).

Хірург Юрій Вовчок зробив Мар'яну С. протезування, за два дні після операції хлопець зміг вже нормально ходити і розпрямити ноги. Пацієнта вже виписали додому. За рік він має приїхати на контрольний огляд до львівських лікарів.