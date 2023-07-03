Захисник Роман Єрмоленко з щелепно-лицевими хірургами Олегом Ковтуняком і Олегом Максимівим

Хірурги національного реабілітаційного центру «Незламні» відновили обличчя 44-річному захиснику з Дніпропетровщини за допомогою титанових протезів. Захисник переніс 68 оперативних втручань, 60 переливань крові і поволі повертається до життя.

44-річний Роман Єрмоленко родом з Дніпропетровщини. Воїн служив у 92-й окремій механізованій бригаді. У жовтні поблизу Стельмахівки, що на Луганщині, він разом з побратимами потрапив під артобстріл. З 12 українських захисників тоді вижило лише троє. Серед них і Роман, повідомили у Центрі.

Роман у критичному стані доправили до Харкова, згодом до Києва. Лікарі в реанімації упродовж двох місяців боролися за життя захисника. Ногу довелося ампутувати. Йому провели численні операції на кінцівках та обличчі. Загалом він переніс 68 втручань і 60 переливань крові.

Обличчя відновили за допомогою титанових протезів

«Найстрашніше, це коли ти усвідомлюєш свій стан і свою безпорадність. Я не хотів, не уявляв своє життя таким», – згадує тодішні переживання Роман.

До Львова у центр «Незламні» боєць поступив на протезування ноги та реконструкцію обличчя. Правої половини обличчя у нього практично не було, лише вмʼятина, бо була відсутня кісткова основа. Через це боєць не міг нормально їсти і розмовляти.

Щелепно-лицеві хірурги зробили Роману складну реконструктивну операцію і встановили індивідуальний багатокомпонентний титановий протез верхньої та нижньої щелепи, скронево-нижнього щелепного суглоба та дна орбіти.

«Технічно це дуже складна операція. Далі був період очікування: приживеться шкіра на протезі чи ні. Якщо ні, протез довелося б зняти. Тоді пошкоджена частина лиця Романа так і залишилася б деформованою», – повідомив щелепно-лицевий хірург Олег Ковтуняк.

Захисник заново вчиться ходити з протезом

Шкіра на протезі успішно прижилася і післяопераційний період проходить без ускладнень. Нині пацієнт відновлюється: їсть, йому вже легше розмовляти, не кажучи вже, про косметичний ефект. У центрі Роман отримав і штучну кінцівку і нині наново вчиться ходити.

У Романа двоє дітей: 19-річна дочка та 11-річний син. Зараз захисник докладає багато зусиль, аби відновити побутові навички і якнайшвидше повернутися додому, до дітей.