Львівські хірурги заново пришили 23-річному будівельнику відірвану руку

В операційній молоді хірурги рятують руку 23-річному хлопцеві зі Старосамбірського району

Надії на те, що 23-річному Нестору з Старосамбірського району вдасться врятувати ліву руку, яка трималася лише на шматочках шкіри, практично не було. Кістка, судини, нерви, сухожилля – все було пошматоване. Але хірурги Львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги ризикнули. Вони складали кістки, зшивали судини, сухожилля, нерви заново. Від моменту операції пройшло лише п’ять днів і рука у хлопця працює.

Нестор розповів лікарям, що працював на будівництві. Він закладав у вимкнену електричну бетономішалку пісок, цемент, коли хтось випадково її увімкнув і руку хлопця затягнуло і пошматувало. Він намагався допомогти собі правою рукою і йому розтрощило палець і на правій руці.

Попереду у Нестора ще кілька коригуючих операцій, але найстрашніше вже позаду

До львівської лікарні швидкої медичної допомоги хлопця привезли з важкою зовнішньою кровотечею. При таких травмах, як правило, проводять ампутацію. Але хірурги вирішили спробувати врятувати хлопцеві руку.

Оперувати хлопця взявся хірург Гнат Герич. Його асистентами були Остап Зубач і лікарі-інтерни Богдан Гель та Петро Домбровський.

Операція тривала шість годин. Ліва рука хлопця була ушкоджена в критичній зоні, де зосереджені дрібні судини, артерії, нерви, а у пацієнта ще й були повністю вирвані сухожилля. Операція була надважкою.

«Операція була важкою, доводилося руку збирати поетапно. Збирали і фіксували кістку, під мікроскопом зшивали судини, нерви, сухожилля. Нам дуже хотілося врятувати хлопцеві руку, тож ми з нетерпінням чекати три дні, протягом яких мало стати відомо - працює рука чи ні. Минуло вже п’ять днів, рука працює, хлопець ворушить, згинає пальці. І це тішить», – розповів ZAXID.NET Гнат Герич.

Під загрозою ампутації був і четвертий палець на правій руці. Його також довелося збирати докупи по частинах.

Операційна бригада, яку очолив хірург Гнат Герич, має повне право поновити сили після надважкої операції

За словами Гната Герича (син відомого хірурга, професора Ігоря Герича), попереду на хлопця чекає ще кілька коригуючих операцій, та вони вже нескладні (пересадка шкіри тощо). Але ліва рука і палець на правій руці у хлопця будуть працювати повноцінно.