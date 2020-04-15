Львівські історики почали створення архіву щоденного життя під час карантину

Львівський Центр міської історії Центрально-Східної Європи оголосив про створення архіву побутового життя львів’ян у період карантину. Історики закликають мешканців міста активно долучитися до проекту «Архів 404», щоб зафіксувати унікальний історичний момент, який ми усі зараз переживаємо.

«Кожен мешканець і мешканка міста може стати автором/-кою унікальних історичних джерел. Для цього команда Центру запрошує ділитись спостереження щоденного: від приготування до споживання їжі, роботи, вільного часу, прибирання, спілкування, розмежування», – йдеться у повідомленні Центру міської історії.

Історики пропонують використовувати будь-які достпні інструменти фіксації повсякденного життя: фото, відео, малюнки, текстові чи аудіорозповіді і навіть історію пошукових запитів в інтернеті.

Свідчення можуть бути як анонімними, так і з зазначенням авторства. «У майбутньому зібрані матеріали стануть частиною архіву, який допоможе інтерпретувати та переосмислювати новий суспільний досвід», – обіцяють історики.

Надсилайте матеріали на пошту [email protected] у будь-який зручний для вас спосіб – чи приєднаним файлом, чи через файлообмінник.