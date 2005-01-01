Львівські каратисти приймали на Водохреща крижану купіль

СпортМарічка Кулачковська, сьогодні, 16:25 3821

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Львівські каратисти з клубу «Юніон» на Водохреща пірнали в ополонку. До крижаного плавання атлети були готовими. Адже упродовж року після тренувань нерідко загартовувалися водою. Фахівці кажуть: такі процедури покращують кровообіг, підвищують тонус нервової системи, зміцнюють імунітет.

Тренер Юрій Старовойтов прийняв крижану купіль вчетверте. Розповідає: «Коли винурюєш, тіло розпирає від якогось такого приємного теплого відчуття. Я кожен рік проводжу для себе цей обряд очищення. І думки стають свіжішими».

Віталій Стойко, який теж пірнав у ополонку, зазначив: «Ми рекомендуємо здоровий спосіб життя, пропагуємо спорт. Такі оздоровчі процедури дуже корисні для організму. Я взагалі вважаю, що здоров`я ‒ це найголовніше».

Молодий каратист Максим наважився пірнути у йорданські води вперше. Хлопець зізнається: «Спочатку було страшно. Але я помітив, що всі дивляться. Не міг просто втекти. Тож треба вже було стрибати. Коли пірнаєш, то спершу холодно, а потім звикаєш».

Враження від занурення залишились яскраві, тож наступного року каратисти приїдуть по нову порцію емоцій.

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