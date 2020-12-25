У лікарні швидкої медичної допомоги цього року пересадили чотири серця. Останню трансплантацію львівські кардіохірурги провели самостійно

У п’ятницю, 25 грудня, у львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги львівські кардіохірурги вперше самостійно пересадили серце. І виконав трансплантацію завідувач віділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин лікарні Роман Домашич разом із колегою з Інституту трансплантації серця МОЗ України Гаврил Ковтун, повідомив директор лікарні Олег Самчук.

Кардіохірург Роман Домашич асистував відомому кардіохірургу Борису Тодурову і Гаврилу Ковтуну на п’яти трансплантаціях серця у Ковелі і Львові.

Серце львів'янки продовжує битися в грудях цього чоловіка з Мукачева

«Роман Домашич пересадив серце у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова. Дев’ята за рік трансплантація серця в Україні щойно завершилася. І виконав її наш заввіділенням кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин Роман Домашич разом із заввідділенням трансплантації серця Інституту серця МОЗ України Гаврил Ковтун. Звісно, спільно із командами спеціалістів двох наших закладів», – повідомив директор лікарні Олег Самчук.

Серце пересадили 30-річному чоловікові з Мукачева. Його власне серце після пневмонії було у критичногму стані. За останній рік воно зупинялося шість разів. Чоловік, батько двох маленькх дітей, отримав шанс на повноцінне життя.

Кардіохірурги готують серце до пересадки

«Це вже четверта трансплантація у Львові. Особлива гордість за те, що цього разу операцію виконав завідувач відділення кардіохірургії ЛШМД Роман Домашич. Донором стала жінка, яка потрапила в лікарню з тяжким інсультом», – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Після того, як у 42-річної львів’янки лікарі констатували смерть мозку, мама, чоловік і син погодилися на донорство, щоб серце рідної людини продовжило битися.

У новому році хірурги Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги планують проводити пересадку печінки і легень.