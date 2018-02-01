Львівські «Карпати» планують провести товариську гру з польською «Лехією»

«Карпати» можуть зіграти товариський матч з «Лехією»

Невдовзі львівські «Карпати» можуть провести ще одну товариську гру. Цього разу з командою «Лехія» з польського міста Гданську.

Інформацію про переговори між командами оприлюднив начальник управління молоді та спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

У коментарі ZAXID.NET у ФК «Карпати» підтвердили можливість проведення такого матчу. Однак заявили, що відбувся тільки перший етап переговорів, де було озвучено такі плани. Про деталі такого матчу – час та місце його проведення – говорити ще зарано.

Варто зазначити, що в календарі УПЛ немає вільних дат для проведення товариських матчів команд. Відтак якщо гратимуть основні склади, то така гра можлива лише після закінчення чемпіонату 19 травня 2018 року.