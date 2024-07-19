Львівський клуб погодився закрити фінансове питання перед колишнім легіонером

У четвер, 18 липня, Спортивний Арбітражний суд (CAS) у швейцарському місті Лозанна підтвердив попереднє рішення ФІФА за позовом колишнього гравця ТзОВ «Клуб професійного футболу "Карпати"» Крістобаля Маркеса Креспо. У висновку суду зазначається, що ФК «Карпати» є спортивним правонаступником ТзОВ «КПФ Карпати» і несе повну відповідальність за фінансові зобов’язання ТзОВ «КПФ Карпати» перед іспанським футболістом.

За повідомленням прес-служби львівського клубу, ФК «Карпати» передбачали можливі результати та наслідки цієї справи і готові виконувати ухвалені Спортивним Арбітражним судом рішення. Як зазначалось раніше, сума боргу перед Крістобалем становила 500 тисяч євро.

Нагадаємо, старими «Карпатами» з 2001 по 2020 рік володів Петро Димінський. Після успішного сезону і виходу до групового етапу Ліги Європи у 2010 році в клубі почалися проблеми, команда поступово скочувалася в турнірній таблиці, тренерів змінювали один за одним, почали з’являтися борги перед футболістами. Цю ситуацію в клубі пов’язували, зокрема, з неучастю в управлінні олігарха Ігоря Коломойського, який у 2010 році став співвласником «Карпат».

У 2020 році Димінський продав свою частку в клубі футбольному агенту Олегу Смалійчуку, того ж року «Карпати» виключили з УПЛ. Клуб змінив логотип, віддавши старий ультрасам, та відіграв сезон у Другій лізі. У липні 2021 року Олег Смалійчук заявив про розформування команди.

Теперішній ФК «Карпати» заснували у жовтні 2020 року. Після сезону в аматорській лізі команда заявилася в Другу лігу, одразу ж зумівши підвищитись у класі. Аби потрапити в УПЛ, команді знадобилось два сезони: Андрію Тлумаку це завдання виявилось не під силу, тож підтверджувати амбіції львівського клубу запросили Мирона Маркевича. Легендарний тренер впорався зі своєю місією, однак у липні 2024 року подав у відставку. Новим наставником ФК «Карпати» став Владислав Лупашко, який нещодавно покинув ФК «Інгулець» і очолив молодіжну команду «Карпат U-19».