Львівський ФК «Карпати» випустив перший номер клубного журналу. Загалом у ньому 140 сторінок, придбати його можна в онлайн-магазині клубу за 149 грн.

У першому номері журналу – інтерв’ю з головним тренером «Карпат» Андрієм Тлумаком та гендиректором Степаном Юрчишиним, іншими тренерами та футболістами клубу, а також візитівки усіх гравців клубу, статистика виступів, інформація про будівництво нової тренувальної бази.

«Із прем’єрного випуску ви також дізнаєтеся, які фільми рекомендує хавбек “зелено-білих” Ілля Повалій, що обов’язково варто прочитати, на думку адміністратора львівської команди Ярослава Гринишина, а також вирушите в екскурсію з форвардом Євгеном Будніком», – повідомили в клубі.

За словами головного редактора журналу Віталія Ляски, журнал виходитиме орієнтовно двічі на рік з прив’язкою до футбольного сезону.