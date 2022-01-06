Львівський футбольний клуб «Карпати» збільшив статутний капітал до 200 млн грн. Про це повідомив офіційний сайт ФК «Карпати».

«Загальні збори учасників товариства «Футбольний клуб «Карпати» прийняли рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників на загальну суму 150 млн гривень. Таким чином, станом на сьогоднішній день статутний капітал товариства складає 200 млн гривень», – йдеться у заяві ФК «Карпати», опублікованій 5 січня.

Збільшення статутного капіталу, зазачають у клубі, пов’язане з виконанням раніше затвердженої програми розвитку ФК «Карпати» до 2025 року. Додаткові кошти будуть спрямовані на фінансування операційних витрат і завершення будівництва нового спортивно-тренувального центру ФК «Карпати».