Львівські лікарі у дитячій онколікарні в Нідерландах

Група лікарів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру 25 серпня розпочала стажування в одному з найкращих центрів Європи – провідній дитячій онколікарні Нідерландів Princess Maxima. Очолив групу керівник клініки дитячогої онкології та трансплантації кісткового мозку Центру Роман Кізима.

За його словами, до групи увійшло п’ять лікарів, які три тижні, з 25 серпня по 16 вересня, навчатимуться за індивідуальними програмами з дитячої онкології, гематології та трансплантації кісткового мозку.

Дитяча онкоклініка Princess Maxima - одна з кращих у Європі

Клініка Princess Maxima за час війни прийняла на лікування 40 онкохворих дітей з України. З ними в клініці також будуть працювати львівські лікарі.

Всю організацію стажування львівських лікарів у Нідерландах, за словами Романа Кізима, забезпечив БФ «Таблеточки» в рамках проекту SAFERUkraine, де Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр є одним із партнерів.

Лікарі Центру перед війною проходили стажування з трансплантації кісткового мозку у клініках Італії, тепер стажуються у Нідерландах. Попереду, як каже Роман Кізима, ще будуть стажування у найкращих клініках світу. А це значить, що врятованих дітей з важкими недугами стане ще більше.

Нагадаємо, у Центрі попри війну львівські лікарі у липні 2022 року провели дві успішні трансплантації кісткового мозку дітям – трирічній дівчинці з Волині і п’ятирічному хлопчику з Львівщини. Пересадку кісткового мозку тут проводитимуть дітям з усіх західних областей України. Трансплантація для пацієнтів безкоштовна, точніше, за неї лікарні платить держава.