Тепер хлопчик буде рости здоровий

У львівській лікарні св. Миколая (колишня міська дитяча лікарня) дитячі кардіохірурги успішно прооперували 2-річного хлопчика з Нової Каховки, у якого була вроджена вада серця. До нього лікарі дісталися через маленький розріз між ребрами. Операція пройшла успішно і далі дитина буде нормально рости і розвиватися.

Хлопчика звати Захар. 1 липня його родині нарешті вдалося вибратися з окупованої території. І підштовхнув їх покинути власний дім діагноз сина. У хлопчика, як повідомили в лікарні, в місяць діагностували часткову атріовентикулярну комунікацію, тобто, виявили отвір в перетинці між камерами серця та неправильно розвинений мітральний клапан. З такаю вадою кров циркулює неправильно, перевантажує легені. У ранньому віці вада дитину не турбує, та якщо її не усунути, у подальшому загрожує серцевою недостатністю.

Після звільнення Нової Каховки Захарчик з мамою. братом і сестрою планують повернутися додому

Усунути ваду серця хлопчику вирішили у відділенні дитячої кардіохірургії лікарні св. Миколая, яке нещодавно відкрили. Завідує цим відділенням Олександр Ячнік, який до цього в Києві проводив дітям операції на серці з вагою менше кілограма.

Аби хлопчик швидше відновився після оперативного втручання, операцію вирішили провести у некласичний спосіб – бокову торакотомію: замість розрізу грудної клітки, зробили маленький розріз між ребрами. Через нього усунули дефект легеневої артерії та зробили пластику клапана.

Уже наступного для дитину з реанімації перевели в палату, а через три дні – виписали до тимчасового додому.

За словами лікарів, хлопчик надалі зможе нормально рости і розвиватися, забувши про вроджену ваду, а рідні мріють після звільнення Нової Каховки повернутися додому.