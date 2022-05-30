За здоров'я Максимка бореться команда лікарів, які пройшли відповідне стажування у кращих клініках Європи та світу

Лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру спільно з дитячим лікарем-онкологом Національного інституту раку Ксенією Болгаріною провели у Львові перший успішний забір стовбурових клітин у дитини. Ці клітини мають допомогти 4-річному Максимку, у якого діагностували нейробластому, після високодозової хіміотерапії швидше побороти недугу і одужати.

Упродовж п’яти днів медики готували маленького пацієнта до цієї процедури, очікуючи моменту, коли кількость стовбурових клітин у крові буде максимальною. І коли цього вдалося досягти, 26 травня провели забір стовбурових клітин з допомогою спеціального сепаратора Amicus. Він забирає з крові лише стовбурові клітини і повертає її назад в організм.

Ще трохи і цьому хлопчику проведуть трансплантацію кісткового мозку, щоб остаточно одужати від важкого захворювання

Лікарям вдалося відібрати достаньо аферезного матеріалу, який заморозили та помістили у спеціальне сховище з рідким азотом. Зібраний матеріал зберігатиметься у кріобанку клініки при -196 градусів °C до того часу, доки хлопчик не буде готовий до трансплантації.

Є два типи трансплантації кісткового мозку: аутологічна (коли пацієнту пересаджують власні здорові стовбурові клітини) та алогенна (пересадка донорських стовбурових клітин). Максимкові проводитимуть аутологічну.

Якої саме трансплантації потребує пацієнт, визначають лікарі залежно від діагнозу. При аутологічній трансплантації відібрані здорові стовбурові клітини не переливають одразу: спершу потрібно «вбити» кістковий мозок, уражений раковими клітинами, а тоді провести пересадку здорових стовбурових клітин.

Зараз Максимко удома, але незабаром повернеться у Центр, у клініку дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку (ТКМ), де перед пересадкою у спеціальних стерильних боксах пройде спеціалізоване лікування: високодозову хіміотерапію, а тоді йому проведуть трансплантацію кісткового мозку.

Іде забір стовбурових клітин

«Ми – єдина на заході України дитяча клініка, яка має готову команду та сучасні можливості забирати стовбурові клітини для трансплантації кісткового мозку. І ми це успішно робимо, попри те, що триває війна», – повідомив керівник клініки Роман Кізима.

Зараз команда клініки готує до забору стовбурових клітин ще кількох пацієнтів. Для пацієнтів лікування, процес забору стовбурових клітин та їх зберігання, трансплантація абсолютно безкоштовні.

Нагадаємо, клініку дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку у Центрі відкрили 15 лютого 2022 року. Це єдина на заході України клініка, що проводитиме трансплантацію кісткового мозку дітям. Першу трансплантацію львівські лікарі планували провести вже навесні цього року, але збройна агресія росіян дещо змістила графік проведення пересадок. Центр включений у пілотний проект МОЗ з трансплантації, тож трансплантація кісткового мозку дітям проводиться за державні кошти.