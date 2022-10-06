Пацієнтка почувається добре і вже готується до виписки

Нейрохірурги і нейрорадіологи львівської лікарні св. Луки (колишня 8-а міська лікарня) врятували життя врятували життя 56-річної мешканки Турківщини, у якої була велика аневризма мозкової артерії розміром 1,5 см. Операцію провели без розрізу, через один прокол довжиною до 5 мм.

Пацієнтка розповіла лікарям, що все почалося з головного болю, який згодом перекинувся на обличчя та шию. Також піднявся тиск. Коли жінка зрозуміла, що таблетки не діють, викликала «швидку». Її спершу госпіталізували до лікарні у Самборі, а вже звідти її скерували у лікарню св. Луки.

емболізацію – закриття аневризми з допомогою мозкових спіралей

«Після діагностики жінці повідомили: у неї велика аневризма мозкової артерії. І вже наступного дня спеціалісти відділення реперфузійної терапії та радіології виконали емболізацію – закриття аневризми з допомогою мозкових спіралей», – повідомили в лікарні.

Операцію провели без розрізів, через однин проколом довжиною до 5 мм. Оперативне втручання провела команда спеціалістів, до якої увійшли нейрорадіолог Олександр Голуб, нейрохірург Олег Кобилецький та анестезіолог Тетяна Приходько.

Зараз пацієнтка почувається добре та готується до виписки.

Лікарі кажуть, що пацієнтка вчасно викликала швидку допомогу, бо будь-яке коливання тиску могло спричинити розрив аневризми. І тоді могла наступити або важка інвалідність, або навіть летальність.