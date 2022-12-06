Завершувати операцію хірургам довелося під звуки сирен

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому центрі хірурги прооперували 5-місячного хлопчика з Хмельниччини, який народився з вродженою вадою обличчя – щілиною м’якого та твердого піднебінь. Під час складної операції оголосили повітряну тривогу, тож хірурги завершували оперативне втручання під звуки сирен. Та все минуло добре, повідомили у Центрі.

Цього маленького пацієнта прооперували лише п'ять днів тому і у майбутньому у нього буде все гаразд

Мати Макара розповіла, що лікарі, до яких вона зверталася на консультацію, радили чекати до року, а тоді оперувати сина. Але у хлопчика через вроджену ваду була задишка, він міг спати лише напівсидячи, що погано вплинуло на хребет малюка. Він погано їв, тому не набирав вагу. Тож рідним порадили їхати до Львова, до дитячого хірурга Центру Остапа Могиляка, який проводить складні оперативні втручання зовсім маленьким дітям з вродженими вадами обличчя. У нього є своя техніка усунення таких вад, яку він напрацював, познайомившись з пластичною хірургією в клініках ІталіЇ, Бельгії і Франції. Після його вручань прооперовані діти не мають проблем із вимовою та не потребують роботи з логопедом.

«Макарчику ми виконали реконструктивне втручання з пластикою трьох шарів щілини, скоригували вуздечку язика і верхньої губи, щоб уникнути у майбутньому діастазу в зубах», – повідомив пластичний хірург Остап Мигиляк.

Складну операцію довелось завершувати під час повітряної тривоги, що змусило батьків трохи понервувати.

«Я переживала, щоб не сталось знеструмлення. Хоча розуміла, що лікарі і лікарня готові до таких ситуацій», – зізнається мама хлопчика.

Прооперували маленького пацієнта 1 грудня. Операція пройшла успішно, хлопчик краще їсть і спить, жвавий, активний.

Щороку у Центрі оперують близько 700 дітей з патологією губи і піднебіння. Проводити хірургічні втручання, на думку хірургів, потрібно якнайшвидше.

«Пізнє звернення до фахівців, а відтак пізнє оперативне втручання, призводить до ускладнень з боку ЛОР-органів, косметичних дефектів і негативно впливає на майбутнє мовлення пацієнта. Тому я раджу оперувати в оптимальні терміни, ще до появи перших звуків: щілину губи – від 1 до 3 місяців від народження, а щілину піднебінь – від 4 до 6 місяців», – радить Остап Могиляк.