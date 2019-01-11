Львівські лучники змагаються за перепустки на національну першість

У Львові стартував чемпіонат області зі стрільби з лука серед юніорів і дорослих. Спортсмени змагаються за перепустки на національну першість.

Чемпіон «Ігор Нескорених» Сергій Шимчак стріляє у талановитому товаристві. По праву руку від нього – нацгвардієць Дмитро Афанасьєв. По ліву – олімпієць Маркіян Івашко.

Сергій зізнається: «Мені приємно, що я стріляю разом із Маркіяном Івашком. Це просто бомба! Тим більше, ще й на одному щиту. Звісно, мені ще до нього далеко. Але вже дряпаюся вгору. Ще трохи і вже його «перестріляю». Ну, це в майбутньому».

Після «Invictus Games» Сергій Шимчак активно продовжує вправлятися у стрільбі з лука – на тренуваннях і змаганнях. Бо вже нероздільний із цим спортом. Чоловік говорить: «На чемпіонаті області результат непоганий. Аби не гірше, – сміється. – Могло би бути і краще, але загалом я задоволений. Тобто, була вже така межа, що я мав не дуже хороший результат і на ньому застряг. А зараз виліз із нього».

На дебютних змаганнях цього року атлети демонструють хист на дистанції 18 метрів. За один день випускають в ціль 60 стріл. Маркіян Івашко каже: «В кожного спортсмена є завдання здобути той результат, на який він був готовий в цей момент. Я якраз і відстріляв не на максимум, але на той результат, на який був готовий зараз».

Усього на лінію вогню вийде понад сотня лучників. З-поміж них оберуть по шестеро чоловіків, жінок та юніорів на чемпіонат України, який прийматиме Львів. Юніор Роман Шеремет розповідає: «Зараз, коли втягуєшся у сезон, потрібно робити акцент на техніку. Тому що техніка дасть результат. Ми тут щось пробуємо, щось міняємо. Такий переглядовий старт перед чемпіонатом України».

Найуміліших визначатимуть не лише на класичних, а й на блочних луках. Спортсмени змагатимуться на турнірі до кінця тижня.