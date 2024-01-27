Операцію провели у лікарні святого Луки Першого медичного об’єднання Львова

У Львові провели операцію з пересадки нирок від посмертного неродинного донора. Обидва пацієнти –мешканці Львівщини, які мали хронічну ниркову недостатність, тому єдиним шансом на нормальне життя для них була трансплантація. Операції з пересадки минули успішно, і донорські нирки ідеально підійшли пацієнтам.

Як повідомила 27 січня прес-служба Львіввської міської ради, у лікарні святого Луки Першого медичного об’єднання Львова медики провели трансплантацію нирок двом мешканцям Львівщини. Пацієнти довгий час страждали на ниркову недостатність, тому потребували діалізу. Донором нирок став чоловік, у якого діагностували смерть мозку, і його родина дала дозвіл на вилучення органів.

Операції з пересадки нирок від неродинного донора минули успішно

За словами лікарів, обидві операції з трансплантації минули успішно, а нирки від неродинного донора ідеально підійшли саме цим двом пацієнтам.

«Стан пацієнтів – стабільний, вони у гарному настрої. В їхніх очах – сльози радості, бо нарешті вони повернуться до свого життя вже без замісної ниркової терапії. Вся наша команда висловлює щирі співчуття родині донору і дякує рідним за непросте рішення, яке дозволило врятувати кілька життів», – зазначають у Першому ТМО.

Додамо, у 2023 році хірурги Першого медичного об’єднання Львова для провели рекордну кількість трансплантацій органів (серце, легені, печінка, нирки) – 128 операцій.