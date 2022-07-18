37-річна Ірина з хірургом ЛОКЛ Юрієм Міхелем

Медики Львівської обласної клінічної лікарні врятували 37-річну Ірину, яка отримала осколкове поранення в зоні бойових дій.

10 травня 37-річна Ірина, що мешкала у одній із областей, де велися активні бойові дії, отримала складне мінно-вибухове поранення. 13 травня її у тяжкому стані евакуаційним потягом доправили до Львова. У Ірини була складна поєднана травма: поранення черевної порожнини, розрив печінки та травма руки.

За словами медиків обласної лікарні, куди жінку відправили на лікування, особливістю вогнепальних травм є те, що при таких ураженнях довкола раневого каналу з часом виникають великі ділянки некрозів (омертвіння) і як наслідок – травматичне розмозження тканин та поширення зон молекулярного струсу.

Лікар-хірург ЛОКЛ Юрій Міхель каже, що через складність травми Ірини необхідно було оперативно провести діагностику й провести оперативні втручання.

«За 67 днів перебування у лікарні Ірина пройшла через реанімацію та кілька складних оперативних втручань. Усе вдалося, адже жодних сумнівів не виникало, бо йшлося про життя молодої людини. Загрози життю уже немає і пацієнтка виписується на амбулаторне лікування», – повідомили у понеділок, 18 липня, у лікарні.

У грудній клітці Ірини залишився осколок, який не несе загрози життю. Попереду на неї чекає ще низка косметологічних операцій.