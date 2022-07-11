У вечірньому стрімі на YouTube-каналі ZAXID.NET Ірина Папірник дізнається, чи є такі центри трансплантацій, які знищили росіяни. Яка кількість пацієнтів сьогодні перебувають в очікуванні на трансплантацію? За яких умов працюють українські трансплантологи? Чи є проблеми із медикаментами, і чи змінили українці своє ставлення до донорства?

Про це Ірина Папірник говоритиме із Василем Стрілкою, генеральним директором Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України; Максимом Овечком, керівником центру трансплантології лікарні Св. Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова та пацієнтом Василем Мироновичем.

Про ці та інші дотичні питання Ірина Папірник говоритиме сьогодні о 19:00 на YouTube-каналі ZAXID.NET. До зустрічі в ефірі!