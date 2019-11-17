Львівські митники конфіскували у іноземців та українки брендовий одяг на понад мільйон гривень

У Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького 16 листопада у двох іноземців та українки митники конфіскували брендовий одяг. Загальна сума вилучених речей складає понад один мільйон гривень. Про це повідомила прес-служба ДФС у Львівській області.

Двоє громадян Киргизстану та українка поверталися в Україну з Туреччини. Усі троє намагалися провезти брендовий одяг з порушення митних правил. Зокрема, для проходження перевірки вони обрали смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Таким чином під час огляду їх багажу серед товарів, які перевозилися у межах норми, митники помітили брендові речі, які підлягають опадаткуванню. Так, чоловіки перевозили брендові штани Boss, Zilli, Armani, светри Philipp Plein та інший одяг. Загалом на понад 900 тис. грн.

У двох іноземців та україки митники вилучили брендового одягу на понад один мільйон гривень

Натомість у жінки митники знайшли сумки Valentino, Louis Vuitton, Guess, вартістю майже 220 тис. грн. Таким чином загальна сума брендового одягу, який хотіли ввезти з порушенням митних правил, склала понад один мільйон гривень.

За інформацією ДФС, дії громадян мають ознаки порушень митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справи скерують до суду.