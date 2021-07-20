Незадекларовані срібні злитки вилучили на митниці

У понеділок, 19 липня, працівники митного поста «Львів-поштовий» виявили у посилці, що надійшла в Україну зі США, незадекларовані срібні злитки. Дорогоцінний метал, вартістю близько 30 тис. грн, вилучили.

У Львівській митниці розповіли, що за документами відправник з американського міста Ашленд пересилав для жительки Одеси «одяг і речі домашнього вжитку» на суму 70 доларів США.

Срібні злитки пересилали у посилці з одягом (фото митниці)

Однак під час митного контролю працівники митниці виявили чотири незадекларовані злитки чистого срібла загальною вагою майже кілограм. Орієнтовна вартість виявленого дорогоцінного металу становить близько 30 тис. грн.

У результаті перевірки срібні злитки митники вилучили, їх подальшу долю вирішить суд.

У Львівській митниці нагадують, що ввозити в Україну та вивозити за межі без письмового декларування дозволено валюту і банківські метали вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро. Однак такі правила не стосуються поштових відправлень. Якщо сумарна вартість товарів, які пересилаються, перевищує еквівалент 100 євро, то їх обов’язково оподатковують митом, а також податком на додану вартість. Окрім того, до кожної посилки додається митна декларація CN 23, в якій докладно зазначається точний перелік вкладень.