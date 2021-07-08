Водій пояснив, що перевезти речі його попросив невідомий чоловік за винагороду

У пункті пропуску «Краківець - Корчова» на Львівщині митники затримали контрабанду історично-культурних цінностей, серед яких монети, прикраси, годинники, медалі, деякі з XIX ст. та з дорогоцінних металів. Їх ввозив з Польщі в Україну 36-річний водій мікроавтобуса за винагороду.

Водій їхав смугою спрощеного митного контролю і не задекларував речі, що перевозив. У трьох господарських сумках було понад 4,5 тисячі предметів вартістю майже півмільйона гривень.

«Згідно з висновками спеціалістів, дві колекції належать до культурних та історичних цінностей, а саме: понад 1 340 предметів нумізматики загальною вартістю майже 229 тис. грн та колекція з 2413 предметів боністики загальною вартістю більше 261 тис. гривень», – повідомили у Львівській митниці.

На водія склали матеріали за порушення ст. 471 Митного кодексу України. Історичні та культурні цінності вилучили, інші речі віддали.