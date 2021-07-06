Старовинну ікону намагалися переслати до США під виглядом кухонної дошки
Київські митники виявили незадекларовану ікону з культурною цінністю національного рівня значення
Київськими митниками викрито незаконну спробу вивезення ікони, яка має історичну та культурну цінність національного рівня значення. Про це інформує прес-служба Київської митниці.
Відповідно до декларації в міжнародному поштовому відправленні з Дніпропетровщини до американського штату Флорида прямувала вживана кухонна дошка.
Однак під час митного контролю міжнародної посилки замість кухонного засобу митники виявили дерев’яну ікону з ознаками старовини розміром 360х450х22-27мм із зображенням Богородиці з немовлям. Для митного оформлення посилки свідоцтва на право вивезення цієї цінності митникам надано не було.
«Як визначили експерти Національного музею історії України, виявлена ікона "Смоленська Богородиця (Одигитрія)". Написана іконописцем лівобережної України і не дивлячись на пошкодження поверхні вогнем, має історичну та культурну цінність національного рівня значення. Рекомендована для музеїв історичного профілю та включення її до Музейного фонду України», – сказано в повідомленні.
Виявлена ікона не рекомендована для вивезення за кордон (лише з метою експонування після проведення реставраційних робіт). Митники вилучили ікону.