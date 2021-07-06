Митники виявили дерев’яну ікону з ознаками старовини

Київськими митниками викрито незаконну спробу вивезення ікони, яка має історичну та культурну цінність національного рівня значення. Про це інформує прес-служба Київської митниці.

Відповідно до декларації в міжнародному поштовому відправленні з Дніпропетровщини до американського штату Флорида прямувала вживана кухонна дошка.

Однак під час митного контролю міжнародної посилки замість кухонного засобу митники виявили дерев’яну ікону з ознаками старовини розміром 360х450х22-27мм із зображенням Богородиці з немовлям. Для митного оформлення посилки свідоцтва на право вивезення цієї цінності митникам надано не було.

«Як визначили експерти Національного музею історії України, виявлена ікона "Смоленська Богородиця (Одигитрія)". Написана іконописцем лівобережної України і не дивлячись на пошкодження поверхні вогнем, має історичну та культурну цінність національного рівня значення. Рекомендована для музеїв історичного профілю та включення її до Музейного фонду України», – сказано в повідомленні.

Виявлена ікона не рекомендована для вивезення за кордон (лише з метою експонування після проведення реставраційних робіт). Митники вилучили ікону.